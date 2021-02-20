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الدبيبة من طبرق: أتعهد بإعادة الكرامة لليبيين أمام العالم

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء، إنه جاء إلى طبرق مدينة السلام ويديه ممدودة بالسلام، وأنه يريد السلام لكل الوطن من شرقه لغربه، ومن شماله لجنوبه، فكفانا حروبا واقتتالاً، وأنتم أهلنا، وسنبرم معاهدة مع بعضنا البعض بألا نتقاتل بعد اليوم.

أضاف الدبيبة، في كلمة أمام جمع من القيادات الاجتماعية بطبرق، أمس الجمعة، قائلاً أنه سيزور محافظة طبرق مرة ثانية، وقد شرف بزيارة مجلس النواب، ولقاء الوجوه الطيبة فيه، وأخوانكم في الغرب والجنوب لا يختلفون عنكم في الطيبة والحنية والوطنية.

وشرح الدبيبة، مشروعه الحكومي، وقال إنه يقوم على 4 مباديء أساسية، عودة الكرامة لليبيين، وتحترمنا الدول كافة، وقد زرت مصر، وطلبنا أن يتعاونوا معنا، ويحترموا حكومتنا، ودعا إلى قلب الصفحة بعد موت أبناء الطرفين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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