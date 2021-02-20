بلدية سرت تبحث ترتيبات استقبال اجتماعات النواب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

عقدت بلدية سرت اجتماعا لبحث إجراءات وترتيبات استقبال مدينة سرت اجتماعات مجلس النواب خلال الأيام القادمة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمقر راديو رعد اتفقوا على تشكيل ثلاثة لجان هى لجنة الخدمات ولجنة الاعلام ولجنة الاستقبال.

واتفق المجتمعون على أن تعقد لجنة الخدمات اجتماعا برئاسة حماد فرج لبحث وإعداد مقترحات اللجنة فيما يتعلق بإقامة الضيوف وحصر المواقع المستهدفة وحصر كافة الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والإنترنت والمياة وخدمات النظافة والاقامة .

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، مدير ادأرة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياة والصرف الصحي الوسطى الشرقية، رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت، مدير مكتب أتصالات سرت، مندوب عن الشركة العامة لخدمات المراكز الأدارية المكلف، مدير فندق المهاري سرت، ومديري إدارة الشؤون الادارية والمالية والإعلام ببلدية سرت ومشرف شركة التموين لفندق المهاري سرت ومدير راديو رعد ومدير مكتب شركة بريد ليبيا سرت ومشرفة الفريق الموسيقى المدرسي.