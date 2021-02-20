“معيتيق” يتوجّه إلى البيضاء للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، صباح اليوم السبت، إلى مدينة البيضاء؛ للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة.

وغرّد “معيتيق” قائلاً: وصلنا رفقة وزير المالية فرج بومطاري، إلى مطار الأبرق؛ للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، ومن ثم لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أعلنت مطلع فبراير الجاري؛ الاتفاق على أول ميزانية موحدة منذ 2014، وهي قيد الإصدار من قبل المجلس الرئاسي الحالي.

وكشف مصدر في رئاسة الوزراء بطرابلس في تصريح لـ”218″، أن اللجنة المالية المشتركة المنبثقة عن اجتماع البريقة الشهر الماضي بين وزارتيْ المالية بقطبيْها في طرابلس وبنغازي انتهت من إعداد الميزانية الموحدة للعام 2021.

وبلغت آخر التقديرات للميزانية 80 مليار دينار، بزيادة ملموسة بالمقارنة مع مباحثات سابقة للجنة.

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