تدريبات على الأمن والسلامة بشركة الواحة للنفط

أكدت شركة الواحة للنفط قيامها بتدريبات فنية لعدد من المستخدمين في مجال الأمن والسلامة أثناء عمليات تشغيل، هي الأولى من نوعها، وذلك لضمان الاستجابة للمخاطر المحتملة في بيئة العمل.

وأوضحت الشركة أن قسم السلامة بحقل السماح أشرف يوم الخميس الماضي على الإنتهاء من دورات تدريبية متخصصة ميدانية استمرت لأكثر من 17ساعة استهدفت مستخدمي الأمن والسلامة في عدد من المجالات.

ومن بين المجالات التي تدرب عليها مستخدمو الأمن والسلامة: التعامل مع الحرائق الافتراضية وتنفيذ سرعة الاستجابة، وكيفية استخدام أجهزة التنفس الصناعي، والتدريب على عملية الاقتحام، وإطفاء الحرائق الكهربائية.

وكذلك، وطريقة الإنقاذ للأرواح والإسعاف الأولي، وكذلك تدريبات في السيطرة على خراطيم الاطفاء تحت ضغط عالي، فضلا عن التدرب على استخدام سيارة تشغيل سيارات الاطفاء وباستخدام مصدر ماء خارجي وبضغط عالي، وتقسيم مهام الإطفاء والإنقاذ و تأهيل الأفراد في التعامل مع حالات طوارىء.

وقالت الشركة إن هذه الحزمة من التدريبات تهدف إلى «تحسين الإجراءات وأنظمة الأمن والسلامة الحالية وذلك لحماية الأفراد والممتلكات والمجتمعات المحيطه بمناطق العمليات النفطية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا