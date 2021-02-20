منظمة حقوقية: 70 مهاجرا يواجهون المخاطر قبالة سواحل مدينة الزاوية

قالت منظمة «ووتش ذا ميد» الحقوقية إن قاربا يحمل على متنه 70 مهاجرا، يواجه المخاطر في عرض البحر المتوسط، قبالة سواحل مدينة الزواية.

وكتب مشروع «ألارم فون» التابع للمنظمة غير الحكومية، على موقع «تويتر»، الجمعة: «أُبلغنا للتو بوجود قارب على متنه 70 شخصًا في خطر جسيم»، حسبما نقلت عنه وكالة إيني الإيطالية.

وأضاف: «قيل لنا من قبل المهاجرين، إن المياه بدأت تتسرب الى القارب بعد وقت قصير من مغادرة مدينة الزاوية.. أبلغنا السلطات المعنية على الفور. لكن المهاجرين بحاجة إلى مساعدة عاجلة».

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