امغيب: نحتاج لفترة وئام مجتمعي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب الحاجة لوجود حكومة واحدة في أسرع وقت ممكن لكن قبل ذلك بحاجة لفترة وئام مجتمعي.

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وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “نحن في أمس الحاجة لوجود حكومة واحدة في أسرع وقت ممكن ترفع المعاناة عن كاهل الوطن والمواطن، لكننا قبل ذلك نحن في حاجة أشد لفترة استطيع أن أسميها ( فترة الوئام المجتمعي ) يخصص الجزء الأكبر منها لمعالجة بعض العاهات والعقليات المتحجرة والأنفس المريضة التي لا تريد أن تكون لنا دولة نتناسى من أجلها وأجل شعبها كل خلافاتنا وأحقادنا”.