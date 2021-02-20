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الجزائر تعلن إعادة فتح المعبر الحدودي «الدبداب غدامس» مع ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الجمعة، إعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب- غدامس مع ليبيا، وذلك لاستعادة النشاط الاقتصادي والمبادلات التجارية، بعد مضي 7 سنوات على غلق الحدود بين البلدين.

وجاء فتح المعبر عقب مراسلة وجّهها رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، إلى السلطات الليبية بخصوص فتح المعبر البري، أمام البضائع المصدرة من الجزائر الى ليبيا.

ودعت السلطات الجزائرية إلى ضرورة تأطير الجانب الليبي للجانب الرقابي على المعبر من جهة الأراضي الليبية، و ذلك ليتم التوصّل في وقت لاحق إلى مبادلات تجارية متكافئة بين البلدين.

 

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معبر الدبداب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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