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لعدم تضمينها للإعلان الدستوري.. الصغير: كل خطوات تشكيل الحكومة ونيلها الثقة معرضة للطعن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الوكيل السابق لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة حسن الصغير إن الجميع يتحدث عن تشكيل الحكومة ونيلها الثقة من مجلس النواب أو من ملتقى الحوار.

الصغير اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  أنه لا أحد على الاطلاق تحدث أو أثار ضرورة تضمين تعديلات جنيف ومخرجات ما وصفه بـ”ملتقى الكرادلة” للإعلان الدستوري.

وقال إن هذا ما سيجعل كل الخطوات معرضة للطعن بالإلغاء لعدم شرعية ودستورية كل هذه الاجسام لعدم وجودها في الاعلان الدستوري وهو ما سينسحب على قرارات الحكومة والمجلس الرئاسي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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