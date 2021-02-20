لعدم تضمينها للإعلان الدستوري.. الصغير: كل خطوات تشكيل الحكومة ونيلها الثقة معرضة للطعن

ليبيا – قال الوكيل السابق لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة حسن الصغير إن الجميع يتحدث عن تشكيل الحكومة ونيلها الثقة من مجلس النواب أو من ملتقى الحوار.

الصغير اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لا أحد على الاطلاق تحدث أو أثار ضرورة تضمين تعديلات جنيف ومخرجات ما وصفه بـ”ملتقى الكرادلة” للإعلان الدستوري.

وقال إن هذا ما سيجعل كل الخطوات معرضة للطعن بالإلغاء لعدم شرعية ودستورية كل هذه الاجسام لعدم وجودها في الاعلان الدستوري وهو ما سينسحب على قرارات الحكومة والمجلس الرئاسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية