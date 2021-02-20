الدبيبه وكوبيتش يبحثان منهجية تشكيل الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

بحث رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش اليوم السبت المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة.

وأعرب الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” عن سروره بلقاء كوبيش وعدد من كبار المسؤولين في البعثة مبينا أن اللقاء تمحور “حول أهمية المضي قدما في خارطة الطريق وكذلك المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد”.

وأضاف الدبيبه “نسعى لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة بما يخدم مصلحة جميع الليبيين”

” style=”height: 773px;”>