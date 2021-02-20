«القويري»: أطالب بالقبض على كل المتلاعبين في «قوت الليبيين» خلال السنوات الماضية

دعا رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، عمر القويري، إلى إلقاء القبض على كل من تسبب في معاناة الليبيين خلال السنوات الماضية، وخاصة المتلاعبين في البنوك والسيولة.

وصنف «القويري»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المتسببين في إفساد حياة الليبيين خلال السنوات الماضية، قائلا: «‏كل العاملين والمساهمين في السنوات العجاف وخاصة المفسدين والفاسدين ماليا والمتلاعبين بالبنوك والسيولة والمتاجرين بقوت الليبيين».

وأكد أن هؤلاء معلومون لدى الجهات الرقابية والحسابية للدولة، مطالبا بتفعيل القانون وضبط المفسدين، قائلا: «مطلوب فقط تفعيل القانون والقبض عليهم جميعا ومحاسبتهم على كل قرش من دماء الشعب الليبي».