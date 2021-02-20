ليبيا الان

أبوسبيحه لـ الدبيبة: لا تكلفوا نفسكم بزيارة الجنوب يكفينا أن تزورنا من طرفكم السيولة والوقود والكهرباء

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبه أعفاه فيها من إعطاء أية حصة للجنوب في الحكومة.

أبوسبيحة قال في رسالته الموجهة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للدبيبه “لا تكلفوا نفسكم بزيارة فزان يكفينا أن تزورنا من طرفكم السيولة والوقود وأن يبقى بجانبنا الكهرباء دون انقطاع”.

وأضاف “يزيد كرمكم لو تفضلتم علينا بزيارة إحدى الشركات العالمية لترميم طرقنا المتهالكة حتى يتسنى لنا التواصل مع إخوتنا الجافيين لنا شرقًا وغربًا”.

كما تابع: “نعفيكم من إعطاء أية حصة لفزان فى الحكومة لأن وجودنا فيها كعدمه ولتقتصر على شخصيات تكنوقراطية من طرابلس وبنغازي وتكون حكومة أزمة مصغرة لا تتجاوز خمسة وزارات وأن تلتزم بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وما زاد عن ذلك فضلا ونعمة من رب العباد”.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يمكن الاستفادة من التجربة المصرية فى تعمير الصعيد ونقلها للجنوب من حيث التنمية وانشاء محطات عملاقة للطاقة الشمسية تحقق الاكتفاء الذاتى وتصدر للخارج اما انشاء الطرق فبكونﻻمن خلال جهاز الخدمة الوطنية بالجيش الوطنى حيث يمكن الاستفادة من القوات المساندة وتحويلها لكتائب تعمير مدنية لانشاء الطرق والكبارى باقل تكلفة كما يحدث فى مصر من انشاء شبكة طرق ضخمة ونتمنى ان نرى خطوط سكك حديدية تربط الجنوب بسرت ومنها لبنغازى وطرابلس وربطها بعد ذلك مع مصر لتصل لساحل البحر الاحمر فالتعمير بدلا من التدمير هو المطلوب

    رد