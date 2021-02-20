أبوسبيحه لـ الدبيبة: لا تكلفوا نفسكم بزيارة الجنوب يكفينا أن تزورنا من طرفكم السيولة والوقود والكهرباء

ليبيا – وجه الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبه أعفاه فيها من إعطاء أية حصة للجنوب في الحكومة.

أبوسبيحة قال في رسالته الموجهة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للدبيبه “لا تكلفوا نفسكم بزيارة فزان يكفينا أن تزورنا من طرفكم السيولة والوقود وأن يبقى بجانبنا الكهرباء دون انقطاع”.

وأضاف “يزيد كرمكم لو تفضلتم علينا بزيارة إحدى الشركات العالمية لترميم طرقنا المتهالكة حتى يتسنى لنا التواصل مع إخوتنا الجافيين لنا شرقًا وغربًا”.

كما تابع: “نعفيكم من إعطاء أية حصة لفزان فى الحكومة لأن وجودنا فيها كعدمه ولتقتصر على شخصيات تكنوقراطية من طرابلس وبنغازي وتكون حكومة أزمة مصغرة لا تتجاوز خمسة وزارات وأن تلتزم بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وما زاد عن ذلك فضلا ونعمة من رب العباد”.