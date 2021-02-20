للمرة الأولي منذ 7 سنوات .. الاتفاق على ميزانية موحدة في ليبيا

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق، اليوم السبت، إنه وصل رفقة وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، إلى مطار الأبرق في مدينة البيضاء لإقرار ميزانية موحدة لليبيا.

وأوضح معيتيق في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

و أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة المالية المشتركة المنبثقة عن اجتماع البريقة الشهر الماضي بين وزارتي المالية في طرابلس وبنغازي انتهت من إعداد الميزانية الموحدة لعام 2021.

وأوضحت المصادر في تقرير أن الأطراف الليبية اتفقوا على ميزانية وطنية موحدة لشهرين للمرة الأولى منذ 2014 ، لافته إلى أن توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص قرض للمصارف التجارية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، مشيرة إلى أن توحيد ميزانية الدولة يشكل خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الليبيين

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