«المنفي» للسفير الإيطالي: الحكومة المقبلة ستكون لكل الليبيين بدون إقصاء أو تهميش

استقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، اليوم السبت، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بمدينة طرابلس.

وبحث «المنفي» مع السفير الإيطالي خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوربية، وكذلك بحث سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء الجمهورية الإيطالية بتشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة من البرلمان الإيطالي.

وشدد في ختام اللقاء على أن الحكومة الليبية المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين بدون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلسي النواب والدولة الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الامن داخلها للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها.

ومن جانبه، هنأ السفير جوزيبي بوتشينو رئيس المجلس على توليه رئاسة المجلس وأكد له أن إيطاليا ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار.