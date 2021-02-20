تقرير أمريكي: ليبيا تخسر ملايين الدولارات سنويًا بسبب نظام خطابات الاعتماد

كشف تقرير صادر عن مؤسسة جولبال وتنس Global Witness الامريكية أن ليبيا تخسر ملايين الدولارات سنويًا من خلال الاستخدام الاحتيالي لنظام خطابات الاعتماد (LC) الذي يديره مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ الصديق الكبير.

وقال التقرير، إن مصرف ليبيا المركزي عانى من سوء الاستخدام ، وتمرير صفقات خطابات الاعتماد عبر بنوك في قلب مدينة لندن ، الامر الذي ترك نقاط قواعد مكافحة غسيل الأموال في النظام المصرفي في المملكة المتحدة مفتوحًا على مصراعيه للجرائم المالية.

وأوضح التقرير أنه بالاعتماد على المقابلات مع مصادر سرية ، والمعلومات المالية مفتوحة المصدر المنشورة على Facebook من قبل مصرف ليبيا المركزي ، فإن المصرف أجرى معاملات خلال ثلاثة أشهر في عام 2020 بما يقرب من 2.5 مليار دولار من أبريل إلى يوليو 2020 .

وبحسب المؤسسة الأمريكية فإنها تحرت كيف ينفق البنك المركزي الليبي أموال خطاب الاعتماد الخاص، وكيف أثر هذا النظام على توازن القوى بين المؤسسات الليبية وما إذا كانت العناية الواجبة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في صناعة “البنوك المراسلة” في المملكة المتحدة قوية بما يكفي لفصل خطابات الاعتماد الحقيقية عن عائدات الجريمة.

ويشير التقرير إلى أن خطاب الاعتماد الضخم إلى جانب شهادات المصدر يكشف الجريمة المالية المستمرة في نظام خطاب الاعتماد الليبي، بتكلفة كبيرة على خزانة الدولة الليبية، حيث تجاوز معدل إصدار خطاب الاعتماد من أبريل إلى يوليو 2020 بكثير الطلب التاريخي على بعض السلع.

وأشار التقرير إلى أنه على سبيل المثال ، تجاوزت خطابات الاعتماد الخاصة باللحوم على مدار 13 أسبوعًا، قيمة واردات اللحوم المسجلة في ليبيا طوال مدة كل من 2016 و 2017 و 2018.

وأضافت المؤسسة الأمريكية في تقريرها إلى أن هناك أسئلة تمتد حول حوكمة خطاب الاعتماد إلى المشتريات الحكومية، مشيرة إلى أنها اكتشفت كيف تم تحويل 110 مليون دولار من مصرف ليبيا المركزي لتوريد مولدات لطاقة، وقد بدأ دفع الأموال من خلال بنك ليبي في لندن قبل إيقاف خطاب الاعتماد “للاشتباه في وجود فساد”.

ولفت التقرير إلى أن كبار المسؤولين في مصرف ليبيا المركزي يشغلون مناصب مجالس إدارة في بنوك تجارية مملوكة لليبيا في الخارج ، وهو تضارب واضح في المصالح .

وكشف التقرير أيضا أن معظم خطابات الاعتماد الليبية تدخل في النظام المالي الدولي عبر ABC International PLC ومقرها لندن ، وهو بنك تجاري مملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي ويرأسه محافظه الصديق الكبير.

وأشار التقرير أيضا إلى وجود ثغرات خطيرة في قوانين المملكة المتحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “للبنوك المراسلة ” ، والتي يمكن أن تجعلها غير فعالة في تحديد الاحتيال في تمويل التجارة وتمويل النزاعات وأنواع أخرى من الجرائم المالية.

وأوضح تقرير مؤسسة جولبال وتنس أنها باستخدام تقنيات التحقيق مفتوحة المصدر ، أنشأت قاعدة بيانات قابلة للبحث بما يقرب من 2.5 مليار دولار من خطابات الاعتماد الخاصة بالقطاع الخاص التي تمت الموافقة عليها بين أبريل ويوليو 2020، وبمقارنة ذلك ببيانات التجارة من السنوات السابقة ، تبين أن الأموال العامة الليبية تتدفق بشكل أسرع من السلع ذات الصلة تاريخياً. التفسير الأكثر منطقية هو إساءة استخدام النظام على نطاق واسع وبتكلفة كبيرة على الأموال العامة الليبية.

وعن كيفية دخول أموال خطابات الاعتماد الليبية للنظام المالي الدولي عبر لندن، أوضح التقرير أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك شبكة من “البنوك المراسلة” التجارية تمتد عبر القارات الخمس عبر الوسيط الرئيسي لخطابات الاعتماد هو بنك ABC ، المملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي ومقره لندن ، ورئيسه ليس سوى محافظ البنك المركزي الصديق الكبير نفسه.

وتعتبر Global Witness هذا الدور المزدوج بمثابة تضارب صارخ في المصالح ، على أساس أنه إدارة مدفوعة الأجر في شركة تستفيد من تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي. يثير الترتيب أيضًا تساؤلات حول استقلالية العناية الواجبة لبنك ABC عند معالجة خطابات الاعتماد الليبية.

وأوصى التقرير السلطات الليبية أن تضع الشفافية المالية في قلب حوار السلام ، بدءًا من أنظمة صرف النقد الأجنبي مثل خطابات الاعتماد للمساعدة في بناء الثقة في المؤسسات العامة في لحظة محورية للبلد.

وشدد التقرير على ضرورة أن يقترن الدور المتزايد للبنوك المركزية في الصرف المباشر للأموال بزيادة المساءلة والرقابة على إدارتها للأموال العامة، مع وجود معايير أقوى لمكافحة غسيل الأموال والعناية الواجبة المالية فيما يتعلق بالخدمات المصرفية المراسلة، وأن يقع هذا الواجب على عاتق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبوابات الأخرى