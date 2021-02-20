أبو بكر بعيرة: جلسة النواب في سرت هذا الأسبوع لاختيار رئيساً للمجلس

قال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، إن جلسة النواب ستكون الأسبوع الجاري في مدينة سرت بعد موافقة اللجنة العسكرية.
أضاف بعيرة في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن الجلسة سيتم فيها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس ومناقشة منح الثقة للحكومة، وفق قوله.
وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل، إن: “بعد تنسيق ديوان مجلس النواب مع اللجنة العسكرية 5+5، تقرّر أن تُعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مجمع قاعات واجادوجو، وترحب البلدية بانعقاد مجلس النواب في المدينة، وتدعو أن تكون سرت جامعة لليبيا ورمزا لوحدتها”.
أضاف في تصريحات صحفية: “ستسخّر بلدية سرت كل الإمكانات المتاحة لها لاستضافة جلسة مجلس النواب، وقد شكلت البلدية في اجتماع لها لجانا تشرف على الترتيب والتجهيز لاستقبال النواب لعقد جلستهم في سرت”.
وتابع قائلاً: “مجلس النواب حجز فندقا بسرت من اليوم السبت إلى الخميس المقبل لاستقبال أعضاء المجلس”.
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