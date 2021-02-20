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أبو بكر بعيرة: جلسة النواب في سرت هذا الأسبوع لاختيار رئيساً للمجلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، إن جلسة النواب ستكون الأسبوع الجاري في مدينة سرت بعد موافقة اللجنة العسكرية.

أضاف بعيرة في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن الجلسة سيتم فيها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس ومناقشة منح الثقة للحكومة، وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل، إن: “بعد تنسيق ديوان مجلس النواب مع اللجنة العسكرية 5+5، تقرّر أن تُعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مجمع قاعات واجادوجو، وترحب البلدية بانعقاد مجلس النواب في المدينة، وتدعو أن تكون سرت جامعة لليبيا ورمزا لوحدتها”.

أضاف في تصريحات صحفية: “ستسخّر بلدية سرت كل الإمكانات المتاحة لها لاستضافة جلسة مجلس النواب، وقد شكلت البلدية في اجتماع لها لجانا تشرف على الترتيب والتجهيز لاستقبال النواب لعقد جلستهم في سرت”.

وتابع قائلاً: “مجلس النواب حجز فندقا بسرت من اليوم السبت إلى الخميس المقبل لاستقبال أعضاء المجلس”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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