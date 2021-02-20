المنفي للسفير الإيطالي: الحكومة الليبية ستكون واحدة لكل الليبيين دون إقصاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبياجوزيبي بوتشينو أن الحكومة الليبية المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين بدون إقصاء أو تهميش.

وقال المنفي خلال لقائه السفير الإيطالي في العاصمة طرابلس إن الحكومة الليبية المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين بدون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلسي النواب والدولة الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن داخلها للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها وهنأ المنفي إيطاليا بتشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة من البرلمان الإيطالي مؤكدا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوربية.

من جانبه هنأ السفير الإيطالي المنفي على توليه رئاسة المجلس وأكد أن إيطاليا ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات .