“المنفي” يبحث مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، العلاقات الثنائية بين البلديْن، مؤكدًا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجابيًا على أمن المنطقة العربية والأوروبية.

وشدد “المنفي”، خلال اللقاء، الذي عقد في طرابلس، على أن الحكومة الليبية المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش؛ لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار وبسط الأمن للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدّد لها، حسب وصفه.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي لرئيس المجلس الرئاسي، على دعم حكومة بلاده للسلطة الجديدة، ووقوفها إلى جانب الليبيين؛ للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

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