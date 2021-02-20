“الدبيبة”: سررت بلقائي “يان كوبيش” وناقشنا منهجية تشكيل الحكومة

أشاد رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة، بلقاء المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كويش وعدد من كبار المسؤولين في البعثة الأممية.

وقال “الدبيبة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “سررت اليوم بلقاء المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش وعدد من كبار المسؤولين في البعثة”.

وتابع “الدبيبة” في تغريدته التي أرفقها بصورة من اللقاء قائلا: “تمحور اللقاء حول أهمية المضي قدما في خارطة الطريق وكذلك المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد”.

وأكد “الدبيبة” السعى لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة بما يخدم مصلحة جميع الليبيين.