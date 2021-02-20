المنفي لــبوتشينو: الحكومة المقبلة ستكون دون إقصاء أو تهميش

التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، اليوم السبت، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في طرابلس.

ونقل المكتب الإعلامي للمنفي عن السفير الإيطالي قوله إن روما ستقف إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار،” وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي.

من جانبه أكد المنفي أن الحكومة الليبية المقبلة “ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين بدون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن داخلها للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين روما وطرابلس، حيث أكد المنفي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس ايجابا على أمن المنطقة العربية والأوربية.

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