سعيد: لجنة 5+5 لم تقدم ردا رسميا بشأن استضافة سرت للبرلمان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

أكد عضو مجلس النواب الموازي أبو بكر سعيد أن لجنة 5+5 لم تقدم ردا رسميا بشأن إمكانية عقد جلسة التئام وتوحيد البرلمان في مدينة سرت.

وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ ليس هناك ردًا رسميًا من لجنة 5+5 بشأن إمكانية عقد جلسة التئام وتوحيد البرلمان في مدينة سرت هذا الاسبوع” مضيفا “نتمنى الرد حتى ينتهي الجدل حول مكان عقد الجلسة”.

” style=”height: 284px;”>

واتفق أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق في 15 فبراير الجاري على عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة 5 +5 مع الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021