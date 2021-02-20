سعيد: لجنة 5+5 لم تقدم ردا رسميا بشأن استضافة سرت للبرلمان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
20 February, 2021
أكد عضو مجلس النواب الموازي أبو بكر سعيد أن لجنة 5+5 لم تقدم ردا رسميا بشأن إمكانية عقد جلسة التئام وتوحيد البرلمان في مدينة سرت.
وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ ليس هناك ردًا رسميًا من لجنة 5+5 بشأن إمكانية عقد جلسة التئام وتوحيد البرلمان في مدينة سرت هذا الاسبوع” مضيفا “نتمنى الرد حتى ينتهي الجدل حول مكان عقد الجلسة”.
واتفق أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق في 15 فبراير الجاري على عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة 5 +5 مع الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021
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