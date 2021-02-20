ليبيا

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

20 February, 2021

نقلت وكالة رويترز عن معهد الجامعة الأوروبية ومركزي أبحاث كبيران هدف الاتحاد الأوروبي بوصول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستوى صفر بحلول عام 2050 ستكون له “تداعيات جيوسياسية عميقة” تشمل الانخفاض الحاد في عائدات دول جوار مصدرة للنفط والغاز مثل روسيا والجزائر وليبيا.

وأشارت الوكالة إلى أنه وفق تقديراته المعهد ستهبط واردات نفط الاتحاد الأوروبي بحلول 2050 إلى 79 بالمئة عن مستويات عام 2015 لتحقيق أهداف المناخ. و ستهبط واردات الغاز بنسبة 67 بالمئة.

وتستورد دول الاتحاد الأوروبي معظم احتياجاتها من الوقود الاحفوري، ويقول الخبراء إن الخفض الكبير في هذه المشتريات سيضر باقتصاد دول قريبة ويمكن أن يقوض استقرار بعض الدول اقتصاديا وسياسيا.

ونقلت الوكالة عن باحثون من بينهم خبراء من مركز أبحاث بروجل والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يحتاج للتنبه إلى أثر قراراته الداخلية على الخارج.