بالصور: جولة تفقدية على بعض المحلات التجارية والمخابز بطبرق

شن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية على بعض المحلات التجارية والمخابز رفقة جهاز الحرس البلدي بطبرق.

ونقل المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، أن رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، خصص جزءا من أيام الأسبوع للزيارات الميدانية والجولات التفقدية على المخابز والمحلات التجارية ومحاسبة كل المخالفين والاطلاع على الرخص وصلاحيتها.

وأضاف المكتب، أن رئيس المجلس أمهل عددا من المحلات التجارية لإنهاء إجراءاتها، وإلا سيضطر المجلس لإغلاقها.

وتابع المكتب «يجب على الجميع التعاون مع البلدية وخاصة من حيث النظافة العامة للمحل ومحيطه وإنهاء إجراءات المحل من الرخصة وأذن المزاولة بالإضافة للشهادات الصحية للمطاعم والمخابز وغيرها».

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