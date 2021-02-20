المنفي: الحكومة المقبلة ستكون حكومة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش.

وأوضح المنفي خلال لقائه بالسفير الإيطالي إلى ليبيا اليوم جوزيبي بوتشينو، في طرابلس، أن هناك رغبة جادة من أعضاء مجلسي النواب الدولة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن للوصول إلى الانتخابات في وقتها المحدد، مؤكدا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوروبية.

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