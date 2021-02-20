شركة الكهرباء: بدءأعمال صيانة محطة الرويس بالجبل الغربي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء أعمال صيانة الوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 140 ميجاوات وذلك استعدادا للذروة الصيفية القادمة

وبينت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه استعدادا للذروة الصيفية القادمة بدأ فنيو ومهندسو الصيانة وبالتعاون مع أخصائيين من شركة سيمنس الألمانية إجراء أعمال الصيانة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 140 ميجاوات، وذلك بعد ما تم الكشف عليها إذ تبين أن عدد ساعات تشغيلها فاقت عدد ساعات الموصى بها المصنع.

وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال الصيانة من 4 إلى 5 أسابيع مؤكدة أن كافة قطع الغيار اللازمة قد تم توريدها.