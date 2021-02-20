المريمي: المرحلة المقبلة هي لتوحيد المؤسسات والوصول إلى الانتخابات

قال فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب إن رئيس المجلس عقيلة صالح ناقش مع رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة الأوضاع في ليبيا، وآخر المستجدات السياسية، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية القادمة.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا دور كل جسم من الأجسام الرسمية الشرعية الموجودة في ليبيا سواء كان مجلس النواب أو المجلس الرئاسي أو الحكومة أو أي جهأز أو مؤسسة رسمية لها دور تلعبه في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر 2021م والعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي الذي يعاني من نقص السيولة المالية في المصارف، وكذلك انقطاع الكهرباء بالساعات الطولية وغلاء المعيشة خاصة في الأمور المتعلقة بالغذاء والدواء.

وتابع بالقول إن كل الأجسام المسؤولة في ليبيا، مسؤولة مسؤولية تضامنية حول إنهاء كل هذه الأزمات في ليبيا من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد والتي تأثر بها المواطن والدولة، وحتى دول الجوار ودول حوض البحر المتوسط.

واعتبر المريمي أنه لابد أن نخرج من هذه القضايا مع العمل على توحيد المؤسسات الليبية ونجري الانتخابات في 24 ديسمبر وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن.

وأشار إلى أن ليبيا تنعم بالخيرات ، خاصة في مجال النفط الذي تصدر منه كميات كبيرة وهناك إيرادات كبيرة بالإمكان أن ترفه المواطن ويعيش حياة سعيدة لكن نتيجة هذه الحروب والاختلافات والتدخلات الأجنبية وحتى المحلية، تسببت في أزمة لابد من الخروج منها.

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