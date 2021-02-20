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دبيبة يستعرض منهجية تشكيل الحكومة مع المبعوث الأممي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، المنهجية المتبعة في عملية تشكيل الحكومة، على المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، خلال لقاء جمعهما اليوم، ضم الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

وأكد دبيبة، أنه سيحرص من خلال هذه المنهجية، على تنفيذ كافة الاستحقاقات المنتظرة من الحكومة وتعزيز حالة السلام والاستقرار والتنمية، معبرا عن تفاؤله بإمكانية توظيف الإمكانيات والموارد التي «تتمتع بها ليبيا بما يخدم المصلحة الوطنية، وينفض الغبار عن الكثير من معالم الحضارة والمدنية التي تأثرت سلبا خلال السنوات الماضية بالأحداث السياسية والأمنية المختلفة».

كذلك أكد دبيبة عزمه استعادة ليبيا لسيادتها الوطنية وامتلاك قرارها الوطني في المستقبل.

دبيبة يحدد معيارًا أساسيًّا لترشيحات الحقائب الوزارية.. ويؤكد «تقارب الرؤى» في لقاء عقيلة

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لدبيبة، تناول اللقاء الجوانب المتعلقة بكيفية الدفع بخارطة الطريق المتفق عليها إلى الأمام، وكذلك مناقشة مخرجات الاجتماعات التي عقدها رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس و المجلس الأعلى للدولة، معبرا عن أمله في تغليب أعضاء مجلس النواب للمصلحة الوطنية من خلال عقد جلسة خاصة مكتملة النصاب للنظر في جدول الأعمال المنتظر إنجازه حسب مخرجات الحوار السياسي.

وفيما يتعلق بملفات التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد رئيس الحكومة عزمه على تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع البعثة، من أجل تبني استراتيجية مشتركة فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وكذلك الأوضاع الإنسانية في ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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    – هل المكافات المالية تصرف على البند الاول بالوزارات والجهات العامة الأخرى …؟
    – لماذا يقوم صبي الثقافة التابع لك بصرف المكافات على البند الاول وليس الثاني ..؟
    – لماذا لم تقوم وزارة المالية بصرف مستحقات الموظفين من العلاوات وترقيات ومرتبات يقوم صبي الثقافة بتحويلها لك..؟
    – ماهي الاسباب التي تجعل موظفي هئية الثقافة يتقاضون مرتباتهم على قانون 15 فالوقت الذي تتقاضى انت وصبي متاعك 10الف دينار شهرياً ومعكم السلطة القضائية و بعض الجهات مرتباتهم أضعاف مرتبات موظفي الثقافة ..؟.
    – هل صيانة المباني التي يتم تكسيرها باوامر احمد أمعتيق بأسم اكذوبة الحرب التي لم تصل إليها رغم وصول ميلشيات المجرم حفتر إلى جزيرة الفحم وسيمافروا صلاح الدين – من أين جاء الخراب لمباني هئية الثقافة يااحمد أمعتيق …؟.
    – يااحمد أمعتيق هل يحق رئيس الهئية إبرام عقود أيجار مع مدراء بعض الادارات للمصلحة الشخصية بحضور المراقب المالي احمد..؟.
    – هل يحق رئيس الهئية تسجل سيارات قامت بشرائها الهئية العامة الثقافة باسماء اشخاص او افراد أو عشيقات وليس باسم الهئية يااحمد أمعتيق..؟.
    – هل يمكن تصل فواتير لاسكفاري لحفظ الملفات الى 8000 الأف دينار ليبي يااحمد أمعتيق ..؟.
    – لماذا يقوم المراقب المالي بتعطيل مكافأت الموظفين الآخرين وتحويلها على البند الثاني يااحمد أمعتيق … فالوقت الذي يتقاضون فيه هم وعشيقاتهم مكافأتهم على البند الأول ..؟.
    – لماذا يااحمد أمعتيقيقوم الصبي امتاعك بتغطية السرقات والمسروقات المالية بعدد كبير بالفواتير ذات مبالغ مالية تفوق أسعار السوق بالاتفاق مع المراقب المالي ولدية نسبة منها ..؟.
    – يااحمد أمعتيق لماذاتعمل إدارة المشاريع بتغطية على جميع السرقات المالية بالاتفاق مع المنفذ أو المقاول عبر رفع الاسعار …؟
    – يااحمد أمعتيق … لماذا يقوم صبي الهئية العامة للثقافة بصرف مبالغ مالية لفنانين هشك بشك في بعض الدول المجاورة او منعتهم دولهم من الهشك بشك ..؟.
    – هل يحق لصبي امتاعك بالهئية تعاطي معك الرقيلة أثناء السمر والسهر مع بعضكم ..؟.
    – يااحمد امعتيق لماذا وزارة المالية منعت صرف القرطاسية للهئية والتأمين الصحي للموظفين فالوقت الذي يصرف لكم ووزارات الوفاق ..؟.
    – يااحمد امعتيق … هل وزارة المالية منعت صرف مكافأت المتعاونين مع الجهات العامة والنقل بين الوزارات ..؟.
    يااحمد امعتيق أنشاء الله تجد إيجابات على هذه الأسئلة ويسلم عليك الحرامي أبن عمك الصديق الصور المصراتي المتحالف معكم وسخر لكم السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية المتحالفة مع هؤلاء الفاسدين … لأن الله مع راقد الريح ياوجوه الشيطان … وفي النهاية للذين ينتظرون في مرتباتهم من وزارة الزمزامات أمعتيق من 2015 – 2016 – 2017 -2018 – 2019 م حسب المعلومات التي ذكرها وليد حسين قام بحرق جميع الملفات القديمة واستبدالها بملفات جديدة حسب اوامر حسن ونيس تخض جمعتهم وعشيقاتهم وزبانيتهم مع طرد اللجنة السابقة المكلفة باتمام إجراءات العقود من وزارة العمل بقيادة العبد المتخلف بالتنسيق مع لجنة الترشيد الحرايمية التي تحالفت مع حسن ونيس حسب تعليمات امعتيق يعني أيى واحد مش مصراتي وينتظر في الافراج ينسى الموضوع لانه مش يصرفوا له لان حسن ونيس قال المالو والوظائف والمناصب والمكأفات لمصراتة في أجتماع لأنها هي من دفعت الدم … وباقي الليبيين من غير النيك ماعندنا لهم حاجة مبروك عليكم .

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