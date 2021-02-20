المنفي لـ السفير الايطالي: الحكومة الليبية المقبلة ستكون لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش

ليبيا – أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو أن إيطاليا سوف تكون دائما إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي.

السفير الايطالي هنأ خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بطرابلس وفقاً لوكالة”نوفا” الايطالية، المنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي ، وذلك حسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

وأكد المنفي على أن الحكومة الليبية المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين بدون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن داخلها للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين روما وطرابلس، حيث أكد المنفي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الذي ينعكس ايجابا على أمن المنطقة العربية والأوربية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية