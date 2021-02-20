مصادر: معيتيق سيغادر البيضاء فور الاتفاق على ميزانية محددة موحدة للبلاد لعرضها على الرئاسي

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق، سوف يناقش في البيضاء الميزانية الموحدة لعام 2021 و إقرار رقم محدد لها.

وأوضحت المصادر أنه سيتم اعتماد الميزانية فور الانتهاء من مناقشتها وتحديدها وسيعود معيتيقة إلى طرابلس لعرضها على المجلس الرئاسي.

وكان معتيق قد توجه صباح اليوم إلى مدينة البيضاء برفقة وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري لمناقشة الميزانية الموحدة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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