دبيبة يؤكد لكوبيش حرصه على تنفيذ الاستحقاقات المنتظرة من الحكومة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، أن دبيبة التقى المبعوث الأممي خاص للدعم لدى ليبيا يان كوبيش و ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد ومنسق البعثة و جورجيت غانيون منسقة الشؤون الإنسانية لمناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له أن اللقاء ناقش الجوانب المتعلقة بكيفية الدفع بخارطة الطريق المتفق عليها إلى الأمام، و مخرجات الإجتماعات التي عقدها دبيبة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأشار المكتب إلى أن دبيبة أعرب عن أمله في تغليب أعضاء مجلس النواب للمصلحة الوطنية من خلال عقد جلسة خاصة مكتملة النصاب للنظر في جدول الأعمال المنتظر إنجازه حسب مخرجات الحوار السياسي، لافتا إلى أنه قام بعرض المنهجية المتبعة في عملية تشكيل الحكومة والتي سيحرص من خلالها على تنفيذ كافة الاستحقاقات المنتظرة من الحكومة و كذلك تعزيز حالة السلام و الاستقرار والتنمية.

و أكد المكتب أن رئيس الحكومة عبر عن تفاؤله بإمكانية توظيف الإمكانيات والموارد التي تتمتع بها ليبيا بما يخدم المصلحة الوطنية وينفض الغبار عن الكثير من معالم الحضارة والمدنية التي تأثرت سلبا خلال السنوات الماضية بالأحداث السياسية والأمنية المختلفة وكذلك أكد عزمه على استعادة ليبيا لسيادتها الوطنية و امتلاك قرارها الوطني في المستقبل.

وفيما يتعلق بملفات التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أضاف المكتب أن دبيبة أكد أنه سيعزز التعاون والتنسيق المباشر مع البعثة من أجل تبني استراتيجية مشتركة فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وكذلك الأوضاع الإنسانية في ليبيا.

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