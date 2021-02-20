الدبيبة يأمل تغليب النواب المصلحة الوطنية وعقد جلسة مكتملة

أعرب رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، عن أمله في تغليب أعضاء مجلس النواب للمصلحة الوطنية من خلال عقد جلسة خاصة مكتملة النصاب للنظر في جدول الأعمال المنتظر إنجازه حسب مخرجات الحوار السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة بالمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش والأمين العام المساعد ومنسق البعثة ريزدون زينينغا، ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

ووفق بيان لمكتب الدبيبة الإعلامي، فقد تناول اللقاء الجوانب المتعلقة بكيفية الدفع بخارطة الطريق المتفق عليها إلى الأمام، وكذلك مناقشة مخرجات الاجتماعات التي عقدها الدبيبة مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وأعضاء المجلس، والمجلس الأعلى للدولة.

وعرض الدبيبة المنهجية المتبعة في عملية تشكيل الحكومة بهدف تنفيذ كافة الاستحقاقات المنتظرة من الحكومة، وتعزيز حالة السلام والاستقرار والتنمية.

وأشار البيان إلى أن الدبيبة “عبّر عن تفاؤله بإمكانية توظيف الإمكانيات والموارد التي تتمتع بها ليبيا بما يخدم المصلحة الوطنية وينفض الغبار عن الكثير من معالم الحضارة والمدنية التي تأثرت سلبا خلال السنوات الماضية بالأحداث السياسية والأمنية المختلفة”، كما أكد “عزمه على استعادة ليبيا لسيادتها الوطنية وامتلاك قرارها الوطني في المستقبل”.

وبشأن التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد الدبيبة عزمه على تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع البعثة من أجل تبني استراتيجية مشتركة فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وكذلك الأوضاع الإنسانية في ليبيا.

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