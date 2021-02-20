معيتيق: التقيت صالح في إطار العمل على إقرار ميزانية موحدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

أعلن نائب رئيس المجلس الراسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق أنه التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في إطار العمل على إقرار ميزانية موحدة وإنهاء حالة الانقسام المالي للدولة.

وأضاف معيتيق في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن هذه الخطوة تعتبر مهمة في تمهيد الطريق للحكومة المقبلة لاستلام مهامها بميزانية موحدة ومؤسسات موحدة.

وأعلن معيتيق وصوله صباح اليوم السبت إلى مطار الأبرق الدولي رفقة وزير مالية الوفاق فرج بومطاري وذلك للمشاركة في إقرار ميزانية ليبية موحدة.

وكانت مالية الوفاق أعلنت قبل أيام أن اللجنة المالية المشتركة باشرت عبر تطبيق “زوم” اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة وفقا لقواعد ومبادئ إعداد الميزانية العامة، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بمدينة البريقة.