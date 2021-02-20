“مفتاح عطية”: “الدبيبة” سيشرك شخصيات وطنية ذات كفاءة بحكومته

قال عضو مجلس النواب، مفتاح عطية، إن رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة أكد خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب أنه سيشرك بحكومته “شخصيات وطنية ذات كفاءة”.

وأضاف “عطية” في تصريحات لقناة “الوسط” تابعتها “الساعة24″، أن “الدبيبة” سيقدم تشكيله الوزاري خلال أيام قليلة وسيطلب ثقة البرلمان بها، وأن من أولوياتها إنجاز برنامجها وإجراء الانتخابات في موعدها.

وكان رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة، قد أشاد بلقاءاته التي أجراها أمس الجمعة في طبرق.

وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “‏حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار ‎عقيلة صالح والسادة أعضاء ‎مجلس النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة”.

وأضاف رئيس الحكومة: “سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ‎ليبيا”.