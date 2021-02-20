“معيتيق”: لقائي “عقيلة صالح” لإقرار ميزانية موحدة وإنهاء حالة الانقسام المالي للدولة

التقي نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، خلال زيارته إلى شرق ليبيا، اليوم السبت، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وأوضح “معيتيق” في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن هذا اللقاء يأتي في إطار العمل على إقرار ميزانية موحدة وإنهاء حالة الانقسام المالي للدولة.

وأكد “معيتيق” أن لقاءه “عقيلة صالح” يعتبر خطوة مهمة في تمهيد الطريق للحكومة المقبلة لاستلام مهامها بميزانية موحدة ومؤسسات موحدة.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي لحكومة الوفاق، عن وصول رئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد معيتيق، رفقة وزير المالية فرج بومطاري إلى مطار الأبرق، اليوم السبت.

وأضاف بيان المركز الإعلامي لحكومة الوفاق، أن زيارة معيتيق وبومطاري تأتي للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، ومن ثم لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقت لاحق.

وونشرت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق خبر وصول معيتيق وبومطاري للقاء رئيس مجلس النواب اليوم السبت.