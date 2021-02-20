انطلاق حملةٍ لتشجير الحدائق والميادين بـ”غدامس”

تحت شعار “نغرس شجرة نبني وطن”؛ أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، من مختلف المدن والبلدات، الحملة الليبية للتشجير، في موسمها الثامن في مدينة “غدامس”، مُستهدفةً الحدائق والميادين العامة فيها.

الحملة، شارك فيها عدد من المتطوعين والناشطين في الجمعيات المدنية وأعضاء فوج الكشافة والمرشدات، ورعتها شركة “استرازينيكا” لصناعة الأدوية، والهدف منها؛ زيادة الغطاء النباتي، والقضاء على التصحر، وخلق بيئة نظيفة ومساحات خضراء؛ تُساعد على تلطيف الجو، وإضفاء الجانب الجمالي على كافة الميادين والحدائق في “غدامس”.

وشهد ختام الحملة، تنظيم احتفالية، لتوزيع شهادات التكريم والتقدير على كل من ساهم في إنجاحها، وبادر من أجل أن تكون بيئة المدينة نظيفة وصحية.

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