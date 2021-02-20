كوبيش يعرب عن ارتياحه لنية الدبية في تشكيل حكومة تمثيلية شاملة

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أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، السبت، عن ارتياحه إزاء نية رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة تشكيل حكومة تمثيلية وشاملة للجميع.

وأعرب كوبيش، في بيان للبعثة الأممية حول لقائه اليوم مع الدبيبة، على ثنائه لالتزام الدبيبة بتخصيص 30 بالمائة من المناصب الحكومية للمرأة بالإضافة إلى إدراج الشباب.

وقالت البعثة، إن الدبيبة أطلع كوبيش على رؤيته لخارطة طريق تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية والتنموية في البلاد.

وأضافت، أنهما اتفقا على أهمية عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن للتصويت على منح الثقة للحكومة.

وقالت، إن كوبيش أكد التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في سعيها لتوحيد البلاد وتعزيز تقديم الخدمات للشعب الليبي فضلاً عن تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.