اللافي: المصالحة الوطنية من أولويات المجلس الرئاسي الجديد

أكد النائب بالمجلس الرئاسي الجديد، عبدالله اللافي، أن ملف المصالحة الوطنية من أولويات المجلس في الوقت الراهن.

وأضاف اللافي في كلمة له خلال زيارته لبلدية زلطن، أن الأجداد ذهبوا إلى أقصى الشرق وجلسوا مع الملك وتنازلوا عن كل شيء عن السلطة وعن الكرسي وعن الحكومة لا لشئ إلا لتوحيد ليبيا، مؤكدا أن هذا ما تحتاجه ليبيا من الجميع.

وأوضح اللافي أن المرحلة الراهنة تتطلب الكثير ولكن المدة قصيرة، مطالبا الجميع بنبذ العنف ونسيان الماضي خلال هذه المدة.

وشدد اللافي على أن ملف المصالحة الاجتماعية هو أول الملفات وسيكون من أولويات المجلس الرئاسي الجديد ، مؤكدا أنه إذا عمل الجميع على هذا الملف ستعبر ليبيا إلى بر الأمان.

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