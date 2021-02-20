معيتيق يلتقى عقيلة صالح لـ«إقرار ميزانية موحدة وإنهاء حالة الانقسام المالي للدولة»

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لبحث إقرار ميزانية موحدة وإنهاء حالة الانقسام المالي للدولة.

وأوضح «معيتيق»، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الخطوة مهمة في «تمهيد الطريق للحكومة المقبلة لاستلام مهامها بميزانية موحدة ومؤسسات موحدة».

معيتيق وبومطاري يصلان إلى مطار الأبرق للمشاركة في إقرار «ميزانية موحدة»

وفي وقت سابق من اليوم أعلن معيتيق أنه وصل إلى مطار الأبرق، برفقة وزير المالية فرج بومطاري، للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، مضيفا: «ومن ثم سنلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح».

وفي الثامن من فبراير الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية موحدة لشهرين»، مؤكدة التأثير الإيجابي لهذه الخطوة على توحيد المؤسسات المالية الوطنية.

وأوضحت البعثة أن الاتفاق يخص ميزانية موقتة لمدة شهرين للعام 2021، بدلًا عن سنة كاملة وذلك لـ«لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة للعام 2021».

وأكدت أن تلك هي المرة الأولى التي يتم الاتفاق فيها على ميزانية موحدة منذ العام 2014.

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