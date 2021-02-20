احويلي: اللجنة القانونية في انتظار تأكيد البعثة لموعد الاجتماع القادم في تونس

أكد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد القادر احويلي، اليوم السبت، أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي اتفقت على عقد اجتماع في تونس الثلاثاء المقبل.

وأضاف احويلي في تصريحات صحفية، أن اللجنة مازالت في انتظار تأكيد البعثة الأممية لعقد الاجتماع القادم.

وأوضح احويلي،أن الاجتماع سيناقش صياغة القاعدة الدستورية، وقانون الدوائر الانتخابية، وقوانين الانتخابات، لافتا إلى أن هذه المقترحات ستكون جاهزة في حال فشل اللجنة الدستورية بمجلسي النواب والدولة، لتُعرض على ملتقى الحوار لاعتمادها.

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