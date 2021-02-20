كوبيش يؤكد على التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة الليبية الجديدة لإجراء الانتخابات في موعدها

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن المبعوث الأممي، يان كوبيش، واصل اجتماعاته مع المسؤولين الليبيين والأطراف الفاعلة في طرابلس، مضيفة أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التأكيد على استمرارية المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وتابعت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن كوبيش التقي برفقة الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، والمنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، برئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، مضيفة أن كويش هنأ الدبيبة على انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشار البيان إلى أن الدبيبة أشاد بجهود الأمم المتحدة في التقريب بين الليبيين وإعادة ليبيا على طريق السلام والوحدة والاستقرار والازدهار، مضيفا أن كوبيش أعرب عن ارتياحه إزاء نية الدبيبة تشكيل حكومة شاملة وواسعة التمثيل،مثنيا على التزام الدبيبة بتخصيص 30 % من المناصب الحكومية للمرأة بالإضافة إلى إدراج الشباب.

ولفت البيان إلى أن الدبيبة أطلع كوبيش على رؤيته لخارطة طريق تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية والتنموية في البلاد، مضيفا أن كوبيش والدبيبة اتفقا على أهمية عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن للتصويت على منح الثقة للحكومة.

وتابع البيان أن كوبيش أكد على التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في سعيها لتوحيد البلاد وتعزيز تقديم الخدمات للشعب الليبي فضلاً عن تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان أن كوبيش التقى في وقت سابق اليوم السبت، مع وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مبينا أنهم ناقشوا سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون من أجل تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأوضح البيان أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى انتهاك حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة فضلا عن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

ولفت البيان إلى أن كوبيش أكد مجدداً دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مهمتها الصعبة، معربا عن إعجابه بعمل وإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وتابع البيان ان كوبيش التقى ، اليوم السبت، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، واطّلع على الوضع فيما يتعلق بالقطاع النفطي وجهود المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى المحافظة على مستويات إنتاج النفط والجهود الجارية لتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.

وأوضح البيان أن صنع اللعه أعرب عن تقديره للدعم المستمر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمؤسسة الوطنية للنفط، مضيفا أن كوبيش أكد على أهمية الحفاظ على الدور المستقل والمحايد للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على إدارة النفط في البلاد، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على الحاجة إلى ضمان إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة.

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