معيتيق يلتقي عقيلة في البيضاء لتوحيد الميزانية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع رئيس المجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، في مدينة البيضاء.

وقال معيتيق في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إن اللقاء يأتي في إطار العمل على توحيد وإقرار الميزانية العامة لليبيا.

وأكد معيتيق أنهم مستمرون في توحيد مؤسسات الدولة لحين استلام السلطة الجديدة مهامها، كما طلب موافقة مجلس النواب لاعتماد ميزانية 2021 الموحدة.

من جهته، أكد رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد صافي، في بيان أن رئيس المجلس أكد لمعيتيق أن ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب فهو من يصدر قانون الميزانية عند عرضها على المجلس.

وأعلن معيتيق في وقت سابق من اليوم أنه وصل رفقة وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، إلى مطار الأبرق؛ للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة.

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أعلنت مطلع فبراير الجاري؛ الاتفاق على أول ميزانية موحدة منذ 2014، وهي قيد الإصدار من قبل المجلس الرئاسي الحالي.

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