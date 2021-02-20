المجلس البلدي سبها: تزويد مركز العزل بـ 18 إلى 20 إسطوانة أكسجين يوميا

تفقد ابوبكر جماعة، عضو المجلس البلدي سبها، اليوم السبت، سير العمل بمعمل الأكسجين التابع لمركز الأورام سبها.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لبلدية سبها بموقع “فيسبوك”، أوضح أنه تم الاتفاق بين المجلس البلدي، ومدير مركز الأورام على تزويد مركز العزل بعدد 18 إلى 20 إسطوانة يوميا.

ولفت المنشور إلى أن المجلس البلدي سبها قام بالتكفل بتكلفة شحن 70 اسطوانة قادمة لمركز العزل البركولي، وأيضا 260 اسطوانة في طريقها للتعبئة.

وكانت قد نفت بلدية سبها نفاد الأكسجين المستخدم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المراكز الطبية ومركز العزل البركولي.

وقالت في بيان اليوم السبت، إن عقب تداول بعض الأخبار حول نفاد الأكسجين بمركز العزل البركولي، قام عضو في المجلس البلدي بزيارة تفقدية لمراكز طبية ومصانع الأكسجين.

وأضافت: «قد تبين أن العمل مستمر كما تم التنسيق عليه مسبقا، دون وجود أي عراقيل»، حسب صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتابعت: «الوضع الوبائي في المدينة لا يحتمل التهاون من قبل المواطنين والمسؤولين، وأن الوضع يتطلب تكاتف الجهود وأن البلدية تعاني من نقص في الإمكانات، إلا أن الوضع تحت السيطرة في هذه اللحظة».