«العامة للكهرباء»: نستعد للذروة الصيفية بتنفيذ عمرة جسمية بمحطة الرويس 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن بدء الاستعداد الذروة الصيفية وذلك بتنفيذ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 140 ميجاوات.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه بدأ فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وبالتعاون مع أخصائيين من شركة سيمنس الألمانية في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 140 ميجاوات.

وأوضحت الشركة ان أعمال الصيانة بدأت بعد ما تم الكشف على الوحدة، وتبين أن عدد ساعات تشغيلها فاقت عدد ساعات الموصي بها المصنع.

وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال العمرة الجسيمة من 4 إلى 5 أسابيع، علماً بأن جميع قطع الغيار اللازمة قد تم توريدها.