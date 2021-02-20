النجار: مشغلات معامل تحاليل كورونا ما زالت غير متوفرة

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، أن مشغلات معامل التحاليل الخاصة بفيروس كورونا ما زالت غير متوفرة، مبينا أن التحاليل مقتصرة على الحالات المستعجلة .

وأعرب النجار في تصر يحات صحفية، عن أمله في العمل على توفير عدد إضافي من أجهزة التحاليل pcr للمساعدة في استيعاب عدد العينات المتزايد من حالات الإصابة بكورونا.

وأضاف النجار أن المركز يطمح في رفع عدد العينات من 3 آلاف إلى 10 آلاف عينة يوميا، لافتا إلى أن فرق الرصد والتقصي والعاملين في مراكز العزل والفلترة لم يتقاضوا أي مستحقات مالية، مطالبا المسؤولين بصرف مستحقاتهم سريعا.

وأوضح النجار أنه يتوقع تسجيل إصابات كثيرة بكورونا بعد الاكتظاظ الذي شهدته أغلب مدن ليبيا الأيام الماضية، مبينا أن ذلك سيؤثر على مراكز العزل التي تشكو ضعف الإمكانيات.

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