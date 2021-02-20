الأميل: المصارف في سرت تعاني من نقص السيولة النقدية

قال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل، اليوم السبت، إن المصارف في البلدية تعاني من نقص السيولة النقدية.

وأضاف الأميل، في تصريحات صحفية، أن الوقود أيضا يشهد نقصا لعدم إمكانية الحصول على مخصص المدينة من المنطقة الوسطى لدواعٍ أمنية، وما يصل من المنطقة الشرقية لا يكفي.

وأشار الأميل، إلى أن البلدية لديها مشاريع متوقفة تقدر ب43 مليون دينار، وأخرى جاهزة للتنفيذ بتكلفة 18 مليون دينار.

وأضاف الأميل أن هناك 2450 أسطوانة غاز طهو منزلي تصل أسبوعيا، وهي لا تسد الحاجة، وتباع في السوق الموازي ب45 دينارا.

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