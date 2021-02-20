«جلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة الاعتمادات المستندية

كشف تقرير صادر عن «جلوبال وايتنس» ، كيف كانت تخسر ليبيا ملايين الدولارات سنويا «بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية، وقال إن هذه الصفقات كانت تمر عبر المصارف المراسلة في قلب الحي المالي في لندن…».

وأوضح التقرير الصادر في فبراير الجاري، أن أموال الاعتمادات المستندية كانت تخرج من ليبيا بسرعة تفوق كمية السلع الداخلة، وضرب مثلا بقيمة الاعتمادات الخاصة باستيراد اللحم على مدار نحو ثلاثة أشهر (13 أسبوعا)، التي فاقت القيمة السنوية لاستيراد اللحم إلى ليبيا في العام 2016، و 2017، 2018 كل على حدة.

وأوضحت «جلوبال وايتنس»، وهي مجموعة بحثية يعمل بها 100 موظف، ولها مكاتب في كل من لندن ونيويورك وبروكسل، أن تقريرها اعتمد على قاعدة بيانات أنشأتها للبحث «استنادا إلى الإقرارات المالية المنشورة على الفيسبوك من طرف مصرف ليبيا المركزي، التي احتوت على إعتمادات مستندية تقارب قيمتها 2.5 مليار دولار، ونشرت على مدار 13 أسبوع ما بين أبريل ويوليو 2020».

وأضافت أنه بإستعمال قاعدة البيانات المنشئة مع مصادرنا من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين ، توصل التقرير إلى ما يلي:

ـ خلال الفترة من أبريل ويوليو 2020 كانت أموال ‏الاعتمادات المستندية من ليبيا تخرج بسرعة فاقت كمية السلع الداخلة، «ما يشير على الأرجح إلى جريمة مالية سارية كلفت الخزينة الليبية الكثير»، على حد وصف التقرير الذي ضرب مثلا «بقيمة الإعتمادات المستندية المعتمدة لاستيراد اللحم على مدار 13 أسبوع فاقت القيمة السنوية لاستيراد اللحم إلى ليبيا لكل من العام 2016 ، و2017 و2018 كل على حدة».

ـ وصفت مصادر أشكال عدة من التعديات على منظومة الإعتمادات المستندية بما في ذلك التلاعب بالتسعير التجاري، غسل الأموال، الاحتيال في المشتريات العمومية والتحكيم بشأن تباين سعر صرف الدينار، خلق أرباح غير مشروعة من المال العام.

ـ كما امتد تقرير «جلوبال ويتنس»، إلى الإعتمادات المستندية الخاصة بالمشتريات الحكومية حيث يتقصى كيف حول اعتماد مستندي لمولدات طاقة بقيمة 110 ملايين دولار إلى شركة إماراتية لا صلة لها بالمشروع عن طريق تغيير طفيف في اسم الشركة المتعاقدة. شرع في تسديد المبلغ عبر مصرف مملوك لليبيا في لندن قبل أن يوقف الإعتماد المستندي «للاشتباه في وجود فساد».

ـ معظم الإعتمادات المستندية الليبية تدخل المنظومة النقدية الدولية عن طريق مصرف International PLC ABC، ومقره لندن وهو مصرف تجاري مملوك بشكل غير مباشر من طرف مصرف ليبيا المركزي ويرأسه محافظه الصديق الكبير. «وهو تضارب صريح في المصالح بالنظر إلى سلطة المحافظ الكبير على قوانين الاعتمادات المستندية ومكافحة غسيل الأموال في ليبيا».

‏وأشارت «جلوبال ويتنس»، إلى أن «القوانين البريطانية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحتوي على ثغرات خطيرة بخصوص «المصارف المراسلة»، وقد تجعلها غير فعالة في تحديد الإحتيال في مجال تمويل التجارة، وتمويل النزاعات وغيرها من أنواع الجرائم المالية».

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