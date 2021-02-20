مقدما التهنئة لـ”ماريو دراغي”.. “الدبيبة”: نتطلع إلى تطوير علاقتنا المتميزة مع الجارة إيطاليا

قدم رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة، التهنئة لـ “ماريو دراغي” لتوليه منصب رئيس الحكومة الإيطالية، متمنيا له التوفيق في مهمته.

وقال “الدبيبة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “نبارك للسيد “ماريو دراغي” توليه منصب رئيس الحكومة الإيطالية، مع تمنياتنا له بالتوفيق في مهمته”.

وتابع “الدبيبة” في تغريدته: “نتطلع إلى تطوير علاقتنا المتميزة مع الجارة إيطاليا التي نتشارك معها الكثير من التحديات على رأسها الجوانب المتعلقة بإدارة الهجرة وتنظيمها، كما نمتلك معها الكثير من فرص التكامل الاقتصادي”.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الإيطالي كان قد صوت مؤخرا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

وأيد الحكومة الجديدة 262 عضوا في مجلس الشيوخ، فيما عارضها 40 عضوا وامتنع اثنان آخران عن التصويت.

وحصلت الحكومة الجديدة على أغلبية ساحقة من الأصوات، حيث كان العدد الأدنى الضروري من الأصوات للحصول على ثقة مجلس الشيوخ 161 صوتا.