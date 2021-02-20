ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 February, 2021

كشف تقرير صادر عن مؤسسة جولبال ويتنس الأمريكية أن مصرف ليبيا المركزي منح اعتمادات لشركة يملكها عضو مجلس النواب محمد عبدالكريم الرعيض بقيمة 40 مليون دولار تقريبا.

وبحسب البيانات التي نشرها التقرير ومصدرها مصرف ليبيا المركزي، فإن الاعتمادات كانت خلال الفترة من 14 أبريل وحتى 30 يوليو من العام الماضي 2020.

ومنح المصرف المركزي، بحسب البيانات، اعتمادات مستندية لشركة النسيم للصناعات الغذائية لاستيراد علب فارغة بعشرات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى مواد خام ومستلزمات انتاج سلع دون تفاصيل أخرى.

ووفقا لبيانات التقرير فقد تم تحويل 26 مليون يورو، و15 مليون دولار، ومليوني دينار تونسي، خلال ثلاث أشهر، عن طريق المصارف الإسلامية، وهي المصرف الإسلامي مصراتة، فروع مصارف الجمهورية والنوران وشمال افريقيا الإسلامية، وبنك الخليج الأول.

وكشف تقرير صادر عن مؤسسة جولبال وتنس Global Witness الامريكية أن ليبيا تخسر ملايين الدولارات سنويًا من خلال الاستخدام الاحتيالي لنظام خطابات الاعتماد (LC) الذي يديره مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ الصديق الكبير.

وقال التقرير، إن مصرف ليبيا المركزي يعاني من سوء الاستخدام ، وتمرير صفقات خطابات الاعتماد، حيث أجرى معاملات خلال ثلاثة أشهر في عام 2020 بما يقرب من 2.5 مليار دولار من أبريل إلى يوليو 2020 .

