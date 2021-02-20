لتمهيد الطريق للحكومة الجديدة.. معيتيق وصالح يتفقان على توحيد المؤسسات

اتفق رئيس حكومة الوفاق غيرالمعتمدة المكلف، أحمد معيتيق، السبت، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على توحيد الميزانية العامة للدولة وإنهاء الانقسام المالي وتوحيد المؤسسات وإنهاء تعثر الانفاق الحكومي خلال زيارة معيتيق للمنطقة الشرقية برفقة وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري،.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق غير المعتمدة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم خلال اللقاء العمل على تمهيد الطريق لحكومة موحدة تستلم مهامها بميزانية موحدة و مؤسسات موحدة والعمل على إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة التنفيذية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24