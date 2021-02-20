بينهم 4 من أسرة واحدة.. أسر مفقودين في ترهونة يتعرفون على هوية أقاربهم بين جثث المقابر الجماعية

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أن عددا من أسر المفقودين بمدينة ترهونة، تمكنوا من التعرف على هوية أقاربهم بين الجثث التي تم انتشالها من المقابر الجماعية في المدينة، بعد عرض الصور الأولية للجثث ومطابقة علامات التعرف الثانوية.

وأوضحت الوزارة أن مطابقة علامات التعرف الثانوية تستهدف عددا من الجثث في حالة اشتباه أو حالة تعرف مبدئي من خلال الصور التي تم عرضها ومطابقة البيانات الطبية والملابس قبل وبعد الوفاة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تبين أن الجثث تعود للمفقودين (بدر جاب الله سلامة جاب الله، مواليد 1990 ترهونة، طبيب أسنان، عبد الله جاب الله سلامة جاب الله، مواليد 1999 ترهونة، طالب، أكرم عمران بشير جاب الله مواليد 1982 ترهونة، فوزي عمران بشير جاب الله مواليد 1973ترهونة).

يذكر أن أعمال اللجنة المكلفة من وزير العدل رقم (411) ما زآلت مستمرة، حتى الانتهاء عملية التعرف على كل الجثث التي عثر عليها بالمقابر الجماعية، بحسب البيان.

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