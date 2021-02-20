ليبيا الان

دبيبة يؤكد خلال لقائه كوبيتش أهمية استمرار التعاون الإيجابي مع البعثة الأممية

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس الحكومة عبد الحميد ادبيبة، إنه ناقش مع المبعوث الأممي يان كوبيتش، أهمية المضي قدما في خارطة الطريق وتشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك