دبيبة يؤكد خلال لقائه كوبيتش أهمية استمرار التعاون الإيجابي مع البعثة الأممية

قال رئيس الحكومة عبد الحميد ادبيبة، إنه ناقش مع المبعوث الأممي يان كوبيتش، أهمية المضي قدما في خارطة الطريق وتشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد.
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قناة ليبيا
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